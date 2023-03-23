В Днепровском районе легковушка слетела с дороги и загорелась

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
ДТП случилось 22 марта около 18:05 на улице Октябрьской. На место оперативно направились спасатели из Каменского.
К счастью, люди, которые находились в салоне авто, не успели серьезно пострадать. Они сумели самостоятельно выбраться из горящего транспортного средства до прибытия спасателей.
Возгорание ликвидировали в течение часа. Его площадь составила 5 кв. м.
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Надежда Захарченко
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