В Днепровском районе легковушка слетела с дороги и загорелась

В пгт Куриловка Днепровского района легковой автомобиль загорелся, слетев с дороги в кювет.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

ДТП случилось 22 марта около 18:05 на улице Октябрьской. На место оперативно направились спасатели из Каменского.

К счастью, люди, которые находились в салоне авто, не успели серьезно пострадать. Они сумели самостоятельно выбраться из горящего транспортного средства до прибытия спасателей.

Возгорание ликвидировали в течение часа. Его площадь составила 5 кв. м.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: