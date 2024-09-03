В Днепровском районе более 4 часов пылал лес

Масштабный лесной пожар потушили в Днепровском районе.

В Днепровском районе вчера, 2 сентября, разразился лесной пожар. Как сообщили в ГСЧС, около 16:10 к ним поступило сообщение о возгорании в лесу за селом Елизаветовка. На место немедленно выехали 28 спасателей и семь единиц техники.

Как установили чрезвычайники, в лесу загорелась подстилка хвойного леса и сухая трава. Площадь пожара составила 10 га. В результате пожара пострадавших нет, а огонь удалось потушить через четыре часа.

Заметим, что в регионе до сих пор продолжается чрезвычайная пожарная опасность.

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