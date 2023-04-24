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В днепровском парке Шевченко расцвели поля разноцветных тюльпанов (ФОТО)

Сегодня 20:41
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В Днепре цветут поля тюльпанов.

Новости Днепра про В днепровском парке Шевченко расцвели поля разноцветных тюльпанов (ФОТО)

В департаменте парков и рекреаций показали поля разноцветных тюльпанов, которые расцвели в парке Шевченко.

Тюльпановый рай цветет на смотровой площадке в парке Шевченко.

Цветочный рай. Пожалуй, самая популярная локация для прогулок в ближайшие недели. Обзорная площадка Парка им. Т.Г.Шевченко, — отметили в департаменте.

Вот такая красота цветет в Днепре. Если у вас есть время – то стоит прогуляться и сделать несколько ярких фото.

Новости Днепра про В днепровском парке Шевченко расцвели поля разноцветных тюльпанов (ФОТО)

Новости Днепра про В днепровском парке Шевченко расцвели поля разноцветных тюльпанов (ФОТО)

Эта локация похожа на Нидерланды – родину тюльпанов.

Новости Днепра про В днепровском парке Шевченко расцвели поля разноцветных тюльпанов (ФОТО)

Ряды разноцветных тюльпанов протянулись по всей смотровой площадке.

Новости Днепра про В днепровском парке Шевченко расцвели поля разноцветных тюльпанов (ФОТО)

Новости Днепра про В днепровском парке Шевченко расцвели поля разноцветных тюльпанов (ФОТО)

Напомним, ранее мы писали о мурале с Тарасом Шевченко в бронике. Кроме этого, мы сообщали, что после наводнения на набережной Днепра поселились пернатые супруги.

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Новости Днепра про В днепровском парке Шевченко расцвели поля разноцветных тюльпанов (ФОТО)Українська Новости Днепра про В днепровском парке Шевченко расцвели поля разноцветных тюльпанов (ФОТО)Русский

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