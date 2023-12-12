В Днепропетровской ОВА рассказали о работе аграриев, контроле закупок и Международном молодежном форуме

На сессии областного совета депутаты рассмотрели проект областного бюджета-2024. Над ним ОВА работала несколько месяцев. В общей сложности бюджет составит 8,6 миллиарда гривен. Сбалансированный по доходам и расходам. Учитывает и сохранение соцвыплат. И вызовы военного времени – поддержка сопротивления российской агрессии, – подчеркнул Владимир Орлов.
Он добавил, что на прошлой неделе провели очередное заседание рабочей группы «Прозрачность и подотчетность». В повестке дня было несколько нецелесообразных закупок.
Рассмотрели тендеры на ремонт и обслуживание систем отопления. Его выиграла компания, созданная два месяца тому назад. Без профессионалов и техники. А еще – почти 40 закупок на ремонт дорог, которые собирались выполнять в холода, – отметил первый замглавы области.
Владимир Орлов рассказал, что аграрии региона завершили посевную кампанию. Озимыми зерновыми заняли около 545 тыс. га. Озимым рапсом – более 127 тыс. га.
Фермеры в этом году намолотили более 3,6 млн тонн зерна – пшеницы, ячменя, гороха. Кроме того, собрали более 602 тыс. тонн картофеля и более 805 тыс. тонн овощей.
Для сельхозпроизводителей продолжают действовать государственные программы поддержки. Одна из них – «Доступные кредиты 5-7-9». Ею воспользовались 593 агропредприятия области. Они получили около 3 млрд грн, – сказал Владимир Орлов.
Более 600 участников на прошлой неделе собрал Международный молодежный форум «Державотворець: Дії заради майбутнього». Своим опытом с молодежью делились ТОП-менеджеры, предприниматели и международные партнеры. Рассказывали, какие возможности для них открыты уже сейчас.
Состоялся также стади-тур в рамках проекта по экономическому восстановлению. Он объединил участников из более чем десяти областей Украины.
Враг продолжал терроризировать Никопольщину – бил артиллерией и дронами. Ракетами атаковал Павлоградский район. Погиб один человек. И, в общем, девять – пострадали, – рассказал о ситуации с безопасностью Владимир Орлов.
Защитники неба уничтожили над областью более 10 вражеских целей – ракет и беспилотников.
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