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В Днепропетровской области женщина исчезла вместе с младенцем

Сегодня 11:53
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Мужчина ищет свою жену и сына.

Новости Днепра про В Днепропетровской области женщина исчезла вместе с младенцем

Как сообщили в полиции, 2 сентября к стражам порядка обратился отец мальчика и сообщил, что днем жена вместе с ребенком отправилась к подруге в поселок Алексеевка и в настоящее время о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы Илоны Аксютенковой: на вид 30-35 лет, волосы короткие светлые.

Особые приметы: на левой руке есть татуировка в виде точек.

Судя по фото, опубликованному в полиции, женщина уже попадала в поле зрения правоохранителей.

Если вам известна любая информация о местонахождении мальчика и его мамы, просим сообщить в Никопольский РУП или по телефону 095 938 27 56, 066 888 62 30 или 102.

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