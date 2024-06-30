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В Днепропетровской области женщина умерла на пляже: посетители просто продолжили отдых

Сегодня 14:59
просмотров

Женщина умерла на пляже турбазы Авангард в районе Марьяновки.

Новости Днепра про В Днепропетровской области женщина умерла на пляже: посетители просто продолжили отдых

Об этом сообщает Telegram-канал «Свои«.

По предварительной информации, женщине стало плохо, когда она ушла в воду.

Подружки погибшей вытащили ее на берег, но помочь не смогли.

В соцсетях многие возмущаются поведением отдыхающих. Большинство людей продолжили отдых рядом с телом погибшей женщины, которую накрыли одеялом.

Обстоятельства гибели будут выяснять судмедэкспертиза и полиция.

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Новости Днепра про В Днепропетровской области женщина умерла на пляже: посетители просто продолжили отдыхУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области женщина умерла на пляже: посетители просто продолжили отдыхРусский

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