В Днепропетровской области женщина сломала ногу своей 77-летней маме

Про цей випадок розповіла медик Валентина Марченко.
Так, на днях медики скорой в Никополе оказывали помощь пожилой женщине, получившей тяжелые травмы. Как оказалось, 50-летняя дочь избила свою 77-летнюю маму. У старушки диагностировали закрытый перелом обеих костей левой голени. Кроме этого, у пенсионерки были множественные ссадины на лице.
Женщину госпитализировали в больницу.
По словам Валентины, это не первый случай домашнего насилия за текущую неделю. Ранее работники скорой помогали 73-летней женщине из Никополя, которую избил 44-летний сын. У пенсионерки диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травматические повреждения плеча, предплечье и множественные ушибы туловища.
Работники «экстренки» обращаются ко всем: «Уважайте своих родных, разрешайте конфликты мирным путем, ни в коем случае не причиняйте им никаких ран, ни душевных, ни телесных. В наше время и так очень много боли и слез», – написала медик.
На фото фельдшеры, помогавшие старикам.
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