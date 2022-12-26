В Днепропетровской области женщина преждевременно родила во время застолья

В Кривом Роге женщина родила во время застолья, а затем отказалась от ребенка.

Об этом рассказали в полиции Кривого Рога.

Полицейским поступило сообщение о том, что женщина хочет отказаться от своего новорожденного ребенка. Как оказалось, горе-мама родила малыша прямо во время застолья. Роды принимал ее собутыльник.

Отмечается, что женщина испытывает проблемы с алкоголем и выпивала на протяжении всей беременности.

Как рассказали врачи, вызвать скорую компания догадалась только после рождения ребенка. Приехав на вызов, медики установили, что ребенок родился преждевременно и имеет сильное переохлаждение.

Маму и ребенка забрали в больницу, где оказали медицинскую помощь.

У женщины уже есть совершеннолетние дети и решили, что еще одна ей не нужна, поэтому изъявила желание отказаться от малыша.

На данный момент жизни и здоровью малышей ничего не угрожает, а его судьбой занимается служба по делам детей.

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