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В Днепропетровской области женщина погибла во время пожара

Сегодня 10:51
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Во время пожара в городе Павлограде погибла женщина.

Новости Днепра про В Днепропетровской области женщина погибла во время пожара

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасателей вызвали на улицу Ковальскую, где горел одноэтажный жилой дом.

Пожар удалось локализовать за полчаса.

Во время тушения была обнаружена женщина, без признаков жизни.

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