В Днепропетровской области женщина погибла во время пожара

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Спасателей вызвали на улицу Ковальскую, где горел одноэтажный жилой дом.
Пожар удалось локализовать за полчаса.
Во время тушения была обнаружена женщина, без признаков жизни.
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