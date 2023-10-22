В Днепропетровской области женщина погибла во время пожара

Во время пожара в городе Павлограде погибла женщина.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасателей вызвали на улицу Ковальскую, где горел одноэтажный жилой дом.

Пожар удалось локализовать за полчаса.

Во время тушения была обнаружена женщина, без признаков жизни.

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