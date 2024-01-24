В Днепропетровской области женщина чуть не выбросила лотерейный билет, принесший немалый выигрыш

Как рассказали в МСЛ, жительница Кривого Рога 14 января «сорвала куш». Женщина приобрела несколько билетов, один из которых оказался выигрышным. Тамила рассказала, что едва не выбросила счастливый билет.
Лотерейные билеты я проверяю вручную – выписываю все номера выпавших из лототрона шариков, а затем вычеркиваю их в своих лотерейных билетах. В этот раз, я как всегда, вычеркивала числа в своих билетах и поняла, что ни миллион, ни 190 тысяч гривен я не выиграла. Конечно, я немного расстроилась, и уже хотела выбросить билеты, как вспомнила, что покупала комплект билетов в соответствии с правилами новогодней акции, – рассказывает победительница.
Однако перепроверив все билеты, оказалось, что в одном из них ее ждал сюрприз в 100 000 гривен. Не поверив своей удачи, еще несколько раз пробежалась по номерам, чтобы убедиться в выигрыше.
Представляете, я могла выбросить этот билет и никогда не узнать о выигрыше! – делится эмоциями счастливая госпожа Тамила.
Деньги хочет потратить на детей, часть даст родителям и остаток направит на благотворительность.
Читайте также:
Автор:
Женщиной, которая 23 января погибла при обстреле Павлограда, оказалась 43-летняя…
В Кривом Роге рабочие во время замены окон задули пеной…
Муж чиновницы Каменского получит 24 миллиона на латание дорог по…
К сожалению, есть погибший и пострадавшие.
В Днепре к дому пытались пристроить трехкомнатный царь-балкон.
В Днепре рецидивист обокрал женщину.
В Днепре 5-й трамвай временно сократит свой маршрут.
В Днепре за 9 лет переименовали более семи сотен улиц.
В ГУР сделали заявление об авиатроше российского ИЛ-76 под Белгородом, где по словам так называемого Минобороны РФ, были украинские военные.
Женщиной, которая 23 января погибла при обстреле Павлограда, оказалась 43-летняя переселенка из Луганщины.
В одной из балок Днепра 200 лет назад кипела работа – там работали и открывались кирпичные заводы. Самой популярной балкой для строительства таких заводов была Рыбальская. Сейчас там давно уже нет заводов, но она популярна среди жителей города – на…
Днепр пытались атаковать ракетами.
В Днепре мужчина провалился под лед.
В Днепре спасают наглотавшегося таблеток мальчика.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!