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  • В Днепропетровской области женщина чуть не выбросила лотерейный билет, принесший немалый выигрыш

В Днепропетровской области женщина чуть не выбросила лотерейный билет, принесший немалый выигрыш

Сегодня 21:34
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Жительница Кривого Рога чуть не потеряла 100 тысяч гривен выигрыша.

Новости Днепра про В Днепропетровской области женщина чуть не выбросила лотерейный билет, принесший немалый выигрыш

Как рассказали в МСЛ, жительница Кривого Рога 14 января «сорвала куш». Женщина приобрела несколько билетов, один из которых оказался выигрышным. Тамила рассказала, что едва не выбросила счастливый билет.

Лотерейные билеты я проверяю вручную – выписываю все номера выпавших из лототрона шариков, а затем вычеркиваю их в своих лотерейных билетах. В этот раз, я как всегда, вычеркивала числа в своих билетах и поняла, что ни миллион, ни 190 тысяч гривен я не выиграла. Конечно, я немного расстроилась, и уже хотела выбросить билеты, как вспомнила, что покупала комплект билетов в соответствии с правилами новогодней акции, – рассказывает победительница.

Однако перепроверив все билеты, оказалось, что в одном из них ее ждал сюрприз в 100 000 гривен. Не поверив своей удачи, еще несколько раз пробежалась по номерам, чтобы убедиться в выигрыше.

Представляете, я могла выбросить этот билет и никогда не узнать о выигрыше! – делится эмоциями счастливая госпожа Тамила.

Деньги хочет потратить на детей, часть даст родителям и остаток направит на благотворительность.

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Новости Днепра про В Днепропетровской области женщина чуть не выбросила лотерейный билет, принесший немалый выигрышУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области женщина чуть не выбросила лотерейный билет, принесший немалый выигрышРусский

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