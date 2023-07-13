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  • В Днепропетровской области ЗАЗ влетел в отбойник и перевернулся: пострадали люди

В Днепропетровской области ЗАЗ влетел в отбойник и перевернулся: пострадали люди

Сегодня 09:30
просмотров

В Павлограде ночью 13 июля легковой автомобиль ЗАЗ «Славута» попал в серьезное ДТП, пострадали 3 человека.

Новости Днепра про В Днепропетровской области ЗАЗ влетел в отбойник и перевернулся: пострадали люди

Авария случилась в 01:46 на улице Днепровской. За рулем ЗАЗ был мужчина 2002 года рождения. Водитель не справился с управлением и врезался в дорожный отбойник, после чего авто перевернулось на бок. 

В результате ДТП травмы получил водитель, а также 2 пассажира – мужчины 2004 года рождения. «Скорая» увезла их в больницу.

Новости Днепра про В Днепропетровской области ЗАЗ влетел в отбойник и перевернулся: пострадали люди

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