В Днепропетровской области ЗАЗ влетел в отбойник и перевернулся: пострадали люди

В Павлограде ночью 13 июля легковой автомобиль ЗАЗ «Славута» попал в серьезное ДТП, пострадали 3 человека.

Авария случилась в 01:46 на улице Днепровской. За рулем ЗАЗ был мужчина 2002 года рождения. Водитель не справился с управлением и врезался в дорожный отбойник, после чего авто перевернулось на бок.

В результате ДТП травмы получил водитель, а также 2 пассажира – мужчины 2004 года рождения. «Скорая» увезла их в больницу.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: