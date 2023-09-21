В Днепропетровской области засняли редкую краснокнижную змею

В Днепропетровской области заметили редкую змею.

Речь идет о сарматской полозе, которая занесена в Красную книгу Украины и считается уязвимым видом. Нашла редкую змею биолог Светлана Кияк.

Полоз сарматский, Паллас Elaphe sauromates (Pallas, 1814) Красная книга Украины. Природоохранный статус: Уязвим. Хорошо лазает по деревьям и кустам. Питается мышевидными грызунами, ящерицами, птицами и яйцами. Неядовитый. Днепропетровская область, сентябрь, 2023 – отметила ученая.

Это одна из самых крупных змей, которые можно встретить на Днепропетровщине. Заметить ее можно на берегу Днепровского водохранилища, вдоль рек Каменка, Базавлук, Ингулец.

Активность сармата приходится на вторую половину марта апреля и с конца сентября до первой половины ноября. Логовом для них служат норы грызунов, щели между камнями, дупла деревьев, скворечники.

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