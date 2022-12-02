В Днепропетровской области запретили отлов раков

С первого декабря в Днепропетровской области вступил в действие запрет на отлов речных жителей. Он продлится до 30 июня 2023 года включительно. Такие меры необходимы для сохранения и охраны раков в период их спаривания и вынашивания икры.

Об этом сообщает Днепропетровский рыбоохранный патруль.

Так, за нарушение запрета человеку грозит штраф или уголовная ответственность. Размер пени достигает 680 гривен. В случае уголовной ответственности — 85 тысяч гривен или лишение свободы до 3-х лет.

Кроме того, за каждый незаконно добытый экземпляр рака придется уплатить убытки в размере 3 332 грн.

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