В Днепропетровской области запретили отлов раков

Об этом сообщает Днепропетровский рыбоохранный патруль.
Так, за нарушение запрета человеку грозит штраф или уголовная ответственность. Размер пени достигает 680 гривен. В случае уголовной ответственности — 85 тысяч гривен или лишение свободы до 3-х лет.
Кроме того, за каждый незаконно добытый экземпляр рака придется уплатить убытки в размере 3 332 грн.
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