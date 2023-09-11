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В Днепропетровской области заметили смертельно ядовитое растение (ФОТО)

Сегодня 16:57
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Если заметите это растение, будьте максимально осторожны!

Новости Днепра про В Днепропетровской области заметили смертельно ядовитое растение (ФОТО)

На днях на Днепропетровщине заметили смертельно ядовитое растение – белену чёрную.

Фото опубликовала в ФБ-сообществе «Природа Криворожья» Елена Юдина.

Отметим, белена чёрная — двухлетнее травянистое растение семейства пасленовых. Растет до полутора метров в высоту, имеет липкие листья и крупные цветы грязно-белого или желтоватого цвета с ворсинками. Плоды в форме кувшина, отличаются очень неприятным запахом.
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Встречается возле дорог или жилых домов, на обработанных полях.

Белена считается смертельно ядовитой. Если съесть семена или молодые побеги этого растения, признаки отравления появятся уже через 10-20 минут – пересыхает во рту, начинается хрипота, краснеет кожа, увеличиваются зрачки. При сложных случаях можно потерять сознание или даже впасть в кому.

Поэтому будьте максимально осторожны!

Новости Днепра про В Днепропетровской области заметили смертельно ядовитое растение (ФОТО)

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