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В Днепропетровской области загорелся микроавтобус

Сегодня 09:00
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23 октября в Каменском Днепропетровской области на улице Галины Романовой загорелся микроавтобус Mercedes-Benz.

Новости Днепра про В Днепропетровской области загорелся микроавтобус

Прибывшие на место происшествия спасатели увидели, что пожар возник в моторном отсеке машины. Огонь успел охватить все подкапотное пространство и возникла угроза возгорания салона. Пламя повредило моторный отсек, его общая площадь достигла одного квадратного метра. 

Сотрудники Госслужбы оперативно локализовали и потушили пожар. В происшествии никто не пострадал. В спасательной операции участвовали семь человек. О причинах возгорания автомобиля не сообщается. 

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