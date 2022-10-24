В Днепропетровской области загорелся микроавтобус

Прибывшие на место происшествия спасатели увидели, что пожар возник в моторном отсеке машины. Огонь успел охватить все подкапотное пространство и возникла угроза возгорания салона. Пламя повредило моторный отсек, его общая площадь достигла одного квадратного метра.
Сотрудники Госслужбы оперативно локализовали и потушили пожар. В происшествии никто не пострадал. В спасательной операции участвовали семь человек. О причинах возгорания автомобиля не сообщается.
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