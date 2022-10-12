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В Днепропетровской области загорелась многоэтажка: есть пострадавшие

Сегодня 10:00
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12 октября в 04:11 на улице Соборной города Покрова Никопольского района загорелась квартира на восьмом этаже многоэтажного дома.

Новости Днепра про В Днепропетровской области загорелась многоэтажка: есть пострадавшие

По прибытии пожарных на место происшествия было установлено, что пожар возник внутри квартиры, расположенной на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома. Огонь охватил помещение и перекинулся на балкон. Возникла угроза распространения огня на балкон этажом выше.

Спасатели обнаружили и вывели двух человек из горящей квартиры. Пострадавший, 1986 года рождения, был передан  работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в медицинское учреждение. Еще один мужчина, 1978 года рождения, отказался от госпитализации.

Огонь уничтожил мебель, стены комнаты и повредил балкон. Общая площадь пожара составила 8 кв.м.

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Новости Днепра про В Днепропетровской области загорелась многоэтажка: есть пострадавшиеУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области загорелась многоэтажка: есть пострадавшиеРусский

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