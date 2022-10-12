В Днепропетровской области загорелась многоэтажка: есть пострадавшие

12 октября в 04:11 на улице Соборной города Покрова Никопольского района загорелась квартира на восьмом этаже многоэтажного дома.

По прибытии пожарных на место происшествия было установлено, что пожар возник внутри квартиры, расположенной на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома. Огонь охватил помещение и перекинулся на балкон. Возникла угроза распространения огня на балкон этажом выше.

Спасатели обнаружили и вывели двух человек из горящей квартиры. Пострадавший, 1986 года рождения, был передан работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в медицинское учреждение. Еще один мужчина, 1978 года рождения, отказался от госпитализации.

Огонь уничтожил мебель, стены комнаты и повредил балкон. Общая площадь пожара составила 8 кв.м.

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