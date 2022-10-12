В Днепропетровской области загорелась многоэтажка: есть пострадавшие

По прибытии пожарных на место происшествия было установлено, что пожар возник внутри квартиры, расположенной на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома. Огонь охватил помещение и перекинулся на балкон. Возникла угроза распространения огня на балкон этажом выше.
Спасатели обнаружили и вывели двух человек из горящей квартиры. Пострадавший, 1986 года рождения, был передан работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в медицинское учреждение. Еще один мужчина, 1978 года рождения, отказался от госпитализации.
Огонь уничтожил мебель, стены комнаты и повредил балкон. Общая площадь пожара составила 8 кв.м.
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