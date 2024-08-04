В Днепропетровской области задержали квартирного вора

В Павлоградском районе задержали квартирного вора.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Правонарушителя задержали «на горячем», когда он выносил из квартиры награбленные вещи.

Злоумышленник воспользовался отсутствием владельцев помещения и путем подбора ключа проник в квартиру потерпевшего, откуда угнал ценное имущество. Но вору не удалось далеко убежать: у дома его заметил хозяин дома и вызвал полицию, — говорится в сообщении.

Задержанным оказался 35-летний житель города Павлоград, ранее уже имевший проблемы с законом.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ.

Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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