В Днепропетровской области задержали квартирного вора

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Правонарушителя задержали «на горячем», когда он выносил из квартиры награбленные вещи.
Злоумышленник воспользовался отсутствием владельцев помещения и путем подбора ключа проник в квартиру потерпевшего, откуда угнал ценное имущество. Но вору не удалось далеко убежать: у дома его заметил хозяин дома и вызвал полицию, — говорится в сообщении.
Задержанным оказался 35-летний житель города Павлоград, ранее уже имевший проблемы с законом.
Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ.
Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Читайте также:
Автор:
Позитивная новость для всех граждан.
Сегодня враг снова обстреливал Никопольщину.
В Днепропетровской области "на горячем" поймали двух браконьеров.
Сегодня в Днепре произошло серьезное ДТП.
Хорошего дня, друзья!
3 августа женская сборная Украины триумфовала в финале Олимпиады-2024 по фехтованию на саблях.
Позитивная новость для всех граждан.
Сегодня враг снова обстреливал Никопольщину.
В Днепропетровской области "на горячем" поймали двух браконьеров.
Сегодня в Днепре произошло серьезное ДТП.
В Криворожском районе произошел большой пожар.
В Новомосковском районе полицейские обнаружили у мужчины арсенал боеприпасов и посев конопли.
На войне с рф погиб Защитник Николай Приставка.
Криворожские полицейские разыскивают 13-летнего Руслана Лободу.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!