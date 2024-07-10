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В Днепропетровской области задержали двух нелегалок из Армении

Сегодня 14:07
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В Днепропетровской области незаконно проживали две жительницы Армении.

Новости Днепра про В Днепропетровской области задержали двух нелегалок из Армении

9 июля двоих нелегалок из Армении задержали работники Миграционной службы. Они установили, что гражданки Армении незаконно проживали в Украине и скрывались от государственных органов миграционного контроля.

Об этом сообщили в Миграционной службе Днепропетровской области в Facebook.

Женщин привлекли к административной ответственности и приняли решение о принудительном выдворении из Украины. В настоящее время они находятся в пункте временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

Напомним, что ранее, 27 июня, работники Миграционной службы и полицейские обнаружили и задержали гражданина Республики Узбекистан, жившего в Кривом Роге еще с 2015 года.

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