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В Днепропетровской области задержали 21-летнего наркоторговца

Сегодня 16:21
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Наркосбытчик хранил запрещенные вещества прямо у себя дома.

Новости Днепра про В Днепропетровской области задержали 21-летнего наркоторговца

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Незаконную деятельность 21-летнего мужчины прекратила полиция Каменского РУП.

Правоохранители провели санкционированный обыск в помещении задержанного.

В ходе следственных действий изъяли 174 прозрачных слип-пакета и 167 полимерных ампул с кристаллическим веществом, — говорится в сообщении.

Экспертиза доказала наличие в особенно опасных веществах: PVP и метамфетамина.

Задержанному вручили подозрение по ч. 2 ст. 307 УК (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

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