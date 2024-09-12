В Днепропетровской области за сутки потушили 25 пожаров в экосистемах

В Днепропетровской области горят экосистемы.

За минувшие сутки спасатели потушили 25 пожаров на открытых территориях: 21 воспламенение сухой растительности и 4 пожара с мусором. Площадь уничтожена огнем – 17 га.

Об этом сообщили в ГСЧС Днепропетровской области.

Пожарные призывают граждан не поджигать сухую траву.

«В очередной раз призываем граждан быть сознательными и заботиться о правилах пожарной безопасности на открытых территориях! Небрежное и легкомысленное отношение к противопожарным мерам может спровоцировать значительный материальный ущерб, нанести вред вашей жизни и здоровью и окружающей среде”, — говорится в сообщении ГСЧС.

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