В Днепропетровской области за дезертирство под суд пойдет офицер СБУ: чем именно он провинился

Офицер, который 24 февраля должен был прибыть в запасный пункт сбора, этого не сделал и сбежал на оккупированную Россией территорию Украины.
Силовик на момент вторжения находился на территории Щастинского района Луганской области. Впрочем, должен был явиться на службу в тот же день.
В настоящее время обвинительный акт в отношении капитана СБУ по факту дезертирства (ч. 4 ст. 408 УК Украины) направлен в суд. Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 12 лет тюрьмы.
Обвиняемый скрывается от суда на временно оккупированной территории Украины в Луганской области.
Досудебное расследование осуществлялось следователями Второго следственного отдела (с дислокацией в Северодонецке) Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске при процессуальном руководстве прокуроров Луганской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.
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