В Днепропетровской области изменится график некоторых пригородных поездов

С 20 марта в Днепропетровской области изменится график четырех электричек.

В пятницу, 17 марта, недалеко от села Андреевка Новомосковского района…

В Днепре без вести пропала женщина по имени Алена Богданова,…

В субботу, 18 марта, в Днепре на перекрестке улиц Бориса…

Мэр Новомосковска заверил, что пострадавшим от атаки «шахедов» выделят материальную помощь, и показал беспилотники над городом Этой ночью Россия совершила очередное военное преступление, осуществив воздушную атаку беспилотниками по Днепропетровской области, в частности городу Новомосковск. Там несколько "шахедов" попали в объект критической инфраструктуры и повредили десятки жилых домов. просмотров

В Днепре в ДТП пострадала девятилетняя девочка: что случилось В субботу, 18 марта, в Днепре на перекрестке улиц Бориса Кротова и Краснопольской произошла авария. В результате столкновения двух автомобилей пострадала маленькая пассажирка. просмотров

В Кремле уже ищут преемника Путину после решения МУС о его аресте — ГУР После решения Международного уголовного суда об аресте российского президента-диктатора Владимира Путина в Кремле уже начали искать ему преемника. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. просмотров

В Днепре разыскивают пропавшую без вести переселенку с неустойчивой психикой: дома ее ждет 10-летний сын В Днепре без вести пропала женщина по имени Алена Богданова, которая приехала сюда с оккупированной территории. Сообщается, что у нее нестабильное психическое состояние. просмотров

Ровно 9 лет назад Россия аннексировала Крым: в годовщину в Севастополе прогремели взрывы 18 марта 2014 года Россия незаконно включила в свой состав оккупированный ранее украинский Крым и город Севастополь. В девятую годовщину этого преступления на аннексированном полуострове прогремели взрывы. просмотров

На Днепропетровщине во время движения загорелся автомобиль: пострадал 79-летний водитель В пятницу, 17 марта, недалеко от села Андреевка Новомосковского района загорелся автомобиль марки DAEWOO Sens с водителем внутри. просмотров

32-летнего жителя Днепропетровщины осудили на 5 лет за кражу телефона в Калуше Суд доказал, что 32-летний уроженец Днепропетровщины без постоянного места жительства и регистрации совершил кражу в городе Калуш Ивано-Франковской области в условиях военного положения. просмотров

В Днепре на Сечевых Стрельцов легковушка столкнулась с пожарным авто и перевернулась (ВИДЕО) В пятницу, 17 марта, на перекрестке Сечевых Стрельцов и Святослава Храброго легковушка столкнулась с пожарным авто и перевернулась. просмотров

Пришлось экстренно останавливать поезд: на Днепропетровщине за покушение на убийство задержали 36-летнего подозреваемого На Днепропетровщине за покушение на убийство мужчины полицейские задержали 36-летнего подозреваемого. Он напал с ножом на одного из пассажиров поезда, после чего пытался скрыться. просмотров