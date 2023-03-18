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В Днепропетровской области изменится график некоторых пригородных поездов

Сегодня 17:13
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С 20 марта в Днепропетровской области изменится график четырех электричек.

Новости Днепра про В Днепропетровской области изменится график некоторых пригородных поездов

Обновленное расписание движения обнародовали на сайте «Приднепровской железной дороги»:

  • пригородный поезд № 6479 Мировая — Марганец будет отправляться со ст. Мировая в 05:20 (вместо 04:15), пл. 132-й км — 05:26-05:27, пл. 125-й км — 05:34-05:35, прибытие в ст. Марганец в 05:40 (вместо 04:40);
  • электричка № 6478 Марганец — Мировая будет отправляться со ст. Марганец в 19:40 (вместо 20:44), пл. 125-й км — 19:49-19:50; пл. 132-й км — 19:56-19:57, прибытие в ст. Мировая в 20:05 (вместо 21:07);
  • пригородный поезд № 6076 Кривой Рог-Главный — Никополь будет отправляться со ст. Кривой Рог-Главный в 08:40 (вместо 07:05), ст. Новоблочная — 08:50-08:51, ст. Батуринская — 08:59-09:00, ст. Радушная — 09:07-09:08, пл. Нива Трудовая — 09:18-09:19, пл. 29-й км — 09:23-09:24, ст. Апостолово — 09:34-09:36; ст. Тик — 10:02-10:03, ст. Подстепное — 10:15-10:16, ст. Чертомлык — 10:30-10:31, пл. 86-й км — 10:43-10:44, прибытие в ст. Никополь в 11:03 (вместо 09:28);
  • поезд № 6075 Запорожье-2 — Марганец будет отправляться со ст. Запорожье-2 в 15:46 (вместо 15:04), ст. имени Анатолия Алимова — 15:56-15:57, пл. 174-й км — 16:00-16:01, ст. Запорожская Сечь — 16:10-16:11, пл. 168-й км — 16:16-16:17; пл. 166-й км — 16:21-16:22, ст. Днепрострой-2 — 16:27-16:28, ст. Канцеровка — 16:43-16:44, ст. Мировая — 17:09-17:10, прибытие в ст. Марганец в 17:30 (вместо 16:48)

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