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  • В Днепропетровской области изменилось расписание движения ряда пригородных поездов: график

В Днепропетровской области изменилось расписание движения ряда пригородных поездов: график

Сегодня 08:30
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Приднепровская железная дорога изменила расписание 14 электричек, курсирующих по Днепропетровской области.

Новости Днепра про В Днепропетровской области изменилось расписание движения ряда пригородных поездов: график

Обновленный график:

№ 6127 Чаплино – Днепр-Главный отправляется со ст. Чаплине в 14:50 (вместо 14:20). Прибытие на ст. Днепр-Главный в 19:52 (вместо 19:27).

№ 6130 Днепр-Главный – Чаплино отправляется со ст. Днепр-Главный в 20:35 (вместо 20:30). Прибытие на ст. Чаплине в 00:43 (вместо 00:38).

№ 6038 Пятихатки – Днепр-Главный отправляется со ст. Пятихатки в 15:52 (вместо 16:15. Прибытие на ст. Днепр-Главный в 19:32 (вместо 19:38).

№ 6043 Днепр-Главный – Пятихатки отправляется со ст. Днепр-Главный в 20:44 (вместо 20:40). Прибытие на ст. Пятихатки в 01:29 (вместо 01:22).

№ 6479 Никополь – Кривой Рог-Главный, отправление со ст. Никополь в 16:17. Прибывает на ст. Кривой Рог-Главный в 19:26 (вместо 19:30).

№6484 Кривой Рог-Главный – Никополь отправляется со ст. Кривой Рог-Главный в 20:25 (вместо 20:20). Прибывает на ст. Никополь в 23:32 (вместо 23:33).

№ 6512 Кривой Рог-Главный – Пятихатки, отправление со ст. Кривой Рог-Главный в 20:20. Прибывает на ст. Пятихатки в 23:41 (вместо 23:35).

№6109 Чаплино – Днепр-Главный, отправляется со ст. Чаплине в 03:48 (вместо 03:08). Прибывает на ст. Днепр-Главный в 07:48 (вместо 07:04).

№ 6110 Днепр-Главный – Чаплино отправляется со ст. Днепр-Главный в 08:33 (вместо 08:30). Прибывает на ст. Чаплине в 12:46 (вместо 12:48).

№ 6008 Пятихатки – Днепр-Главный отправляется со ст. Пятихатки в 03:57 (вместо 04:26). Прибывает со ст. Днепр-Главный в 07:55 (вместо 07:45).

№6015 Днепр-Главный – Пятихатки отправляется со ст. Днепр-Главный в 08:50 (вместо 08:30). Прибывает на ст. Пятихатки в 12:32 (вместо 12:02).

№ 6471 Никополь – Кривой Рог-Главный отправляется со ст. Никополь в 04:02 (вместо 04:05). Прибывает на ст. Кривой Рог-Главный в 07:26 (вместо 07:30).

№ 6472 Кривой Рог-Главный – Никополь отправляется со ст. Кривой Рог-Главный в 08:31 (вместо 08:30). Прибывает на ст. Никополь в 11:46 (вместо 11:45).

№ 6501 Пятихатки – Кривой Рог-Главный отправляется со ст. Пятихатки в 05:05 (вместо 04:42). Прибывает на ст. Кривой Рог-Главный в 07:26 (вместо 07:30).

Остальные пригородные поезда курсируют согласно установленному расписанию движения, с которым можно ознакомиться на официальном сайте.

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