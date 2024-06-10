В Днепропетровской области из-за отключения света временно не курсируют 14 электричек: какие именно

В течение июня графики движения 74 пригородных поездов по всей стране будут временно изменены. То есть некоторые электрички временно не будут курсировать, а некоторые изменят периодичность или им будет ограничен маршрут.
Об этом сообщили в официальном канале «Укрзализныци» в Телеграмм.
Так, изменения в расписании пригородных электричек уже произошли по отдельным направлениям Львовской и Приднепровской железных дорог.
По информации Приднепровской железной дороги, по Днепропетровщине временно не курсируют такие пригородные поезда:
Уточняйте информацию о движении электропоездов в кассах, справочных службах, на официальных сайтах Укрзализныци и региональных филиалов.
Отметим, критически важные электрички, подвозящие население к работе и домой, ездят как обычно.
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