В Днепропетровской области из-за отключения света временно не курсируют 14 электричек: какие именно

Чтобы уменьшить потребление электроэнергии, "Укрзализныця" изменила график движения ряда пригородных поездов.

В течение июня графики движения 74 пригородных поездов по всей стране будут временно изменены. То есть некоторые электрички временно не будут курсировать, а некоторые изменят периодичность или им будет ограничен маршрут.

Об этом сообщили в официальном канале «Укрзализныци» в Телеграмм.

Так, изменения в расписании пригородных электричек уже произошли по отдельным направлениям Львовской и Приднепровской железных дорог.

По информации Приднепровской железной дороги, по Днепропетровщине временно не курсируют такие пригородные поезда:

№ 6011 Днепр-Главный – Кривой Рог-Главный;

№ 6042 Кривой Рог-Главный – Днепр-Главный;

№ 6104 Синельниково-1 – Чаплино;

№ 6141 Чаплино – Днепр-Главный;

№ 7404 Днепр-Главный – Синельниково-1;

№ 7408 Днепр-Главный – Синельниково-1;

№ 7407 Синельниково-1 – Днепр-Главный;

№ 7311 Днепро-Главный – Каменское-Пассажирское;

№ 7310 Каменское-Пассажирское – Днепр-Главный;

№ 7403 Синельниково-1 – Днепр-Главный;

№ 6538 Кривой Рог-Главный – Верховцево;

№ 6415 Верховцево – Кривой Рог-Главный;

№ 6495 Запорожье-2 – Марганец;

№ 6478 Марганец – Мировая.

Назначен пригородный поезд № 6185 Синельниково-1 – Днепр-Главный, курсирующий по расписанию пригородного поезда № 7403 (Dnipro City Express) Синельниково-1 – Днепр-Главный.

Уточняйте информацию о движении электропоездов в кассах, справочных службах, на официальных сайтах Укрзализныци и региональных филиалов.

Отметим, критически важные электрички, подвозящие население к работе и домой, ездят как обычно.

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