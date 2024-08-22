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В Днепропетровской области из-за обстрелов пострадала пенсионерка

Сегодня 18:40
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В Днепропетровской области из-за обстрелов пострадала пенсионерка.

Новости Днепра про В Днепропетровской области из-за обстрелов пострадала пенсионерка

Никопольщина 22 августа страдала от ударов вражеской артиллерии и дронов-камикадзе. Агрессор атаковал Никополь, Марганецкую, Красногригорьевскую, Мировскую общины, сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.

Пострадала 81-летняя женщина. Она получила необходимую помощь и будет лечиться амбулаторно.

Повреждены 4 частных дома, пятиэтажка, линии электропередач. Произошли два пожара, которые спасатели потушили.

Новости Днепра про В Днепропетровской области из-за обстрелов пострадала пенсионерка

Новости Днепра про В Днепропетровской области из-за обстрелов пострадала пенсионерка

Новости Днепра про В Днепропетровской области из-за обстрелов пострадала пенсионерка

Напомним, в Посольстве США считают, что Россия может усилить удары по Украине перед Днем Независимости.

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