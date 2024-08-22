В Днепропетровской области из-за обстрелов пострадала пенсионерка

Напомним, в Посольстве США считают, что Россия может усилить удары по Украине перед Днем Независимости.

В Пятихатках на Днепропетровщине разоблачили мужчину, который по вечерам заходил…

До 1930-х годов, когда на Днепре появился ДнепроГЭС на реке…

Тут есть причал и можно удить рыбу: история острова Намыстанка в центре Днепра До 1930-х годов, когда на Днепре появился ДнепроГЭС на реке было много разных островов. Они есть до сих пор, но их гораздо меньше и сами они изменили свою форму, уменьшились в размере из-за большого притока воды. Один из сохранившихся островов… 1 просмотров

Старинный дом с деревянным мезонином в центре Днепра: теперь тут графити Левко Лукьяненко На улице Шевченко в Днепре находится старинное здание с деревянным мезонином. Возведенное более 150 лет назад, сегодня оно больше всего знаменито своими муралами. 3 просмотров