В Днепропетровской области из-за обстрелов пострадала пенсионерка.

Никопольщина 22 августа страдала от ударов вражеской артиллерии и дронов-камикадзе. Агрессор атаковал Никополь, Марганецкую, Красногригорьевскую, Мировскую общины, сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.
Пострадала 81-летняя женщина. Она получила необходимую помощь и будет лечиться амбулаторно.
Повреждены 4 частных дома, пятиэтажка, линии электропередач. Произошли два пожара, которые спасатели потушили.
Напомним, в Посольстве США считают, что Россия может усилить удары по Украине перед Днем Независимости.
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