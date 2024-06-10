В Днепропетровской области из-за обстрелов пострадала 44-летняя женщина

Из-за вчерашних обстрелов пострадала женщина.

44-летняя женщина пострадала из-за обстрелов Никополя 9 июня. Такую уточненную информацию сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак. Пострадавшая от госпитализации отказалась, будет лечиться дома.

Вечером враг еще дважды бил по Никопольщине. Из артиллерии – по Марганецкому обществу, дроном-камикадзе – по Покровской. Повреждены парник и частная рыбацкая лодка.

Утром террор района продолжился. Под ударом – Никополь и Мировская община. Люди целые. Повреждены 4 частных дома, 2 хозяйственные постройки, гараж. А еще газопроводы и линия электропередач.

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