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В Днепропетровской области из реки достали труп пенсионера

Сегодня 10:01
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В субботу, 20 мая, жители города Покрова Никопольского района увидели посреди реки Базавлук пустую лодку, а на берегу - авто. Забеспокоившись, люди вызвали спасателей.

Новости Днепра про В Днепропетровской области из реки достали труп пенсионера

Прибыв на место, специалисты добрались до обнаруженной надувной лодки, которая находилась на расстоянии 50 метров от берега. Рядом они нашли тело человека, частично погруженное в воду.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Утопленником оказался местный житель, 1949 года рождения. Труп мужчины достали из воды и передали работникам полиции для дальнейших выяснений всех обстоятельств его смерти.

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