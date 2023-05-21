В Днепропетровской области из реки достали труп пенсионера

В субботу, 20 мая, жители города Покрова Никопольского района увидели посреди реки Базавлук пустую лодку, а на берегу - авто. Забеспокоившись, люди вызвали спасателей.

Прибыв на место, специалисты добрались до обнаруженной надувной лодки, которая находилась на расстоянии 50 метров от берега. Рядом они нашли тело человека, частично погруженное в воду.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Утопленником оказался местный житель, 1949 года рождения. Труп мужчины достали из воды и передали работникам полиции для дальнейших выяснений всех обстоятельств его смерти.

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