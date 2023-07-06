В Днепропетровской области из пожара спасли 5-летнего мальчика, который был сам дома

В Никополе на Днепропетровщине из пожара спасли ребенка.

Об этом сообщили в ГСЧС Днепропетровской области.

5 июля около 19:20 к спасателям обратились местные жители и рассказали, что горит квартира на улице Шевченко. Приехав на место, пожарные выяснили, что загорелось жилье на четвертом этаже пятиэтажки.

На балконе стоял маленький мальчик, вышедший туда из задымленной квартиры. Сотрудники ГСЧС попали в дом, вынесли ребенка на свежий воздух и передали медицинским работникам. Взрослых на момент возгорания в квартире не было.

Спасенный 5-летний мальчик получил ожоги нижней конечности. Мама не захотела, чтобы ребенка забрали в больницу.

Огнем повреждено домашнее имущество на площади 2 кв. м. Пожар локализован в 19:35 и ликвидирован в 19:40.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: