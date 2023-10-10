В Днепропетровской области из отца погибшего воина выбивали несуществующие долги

Чтобы выбить деньги, злоумышленники угрожали мужчине и потребовали продать дом.

Как сообщили в Нацполиции, в Днепропетровской области воры пытались забрать у отца погибшего воина 11 тысяч долларов долга, который они сами придумали. Злоумышленники угрожали мужчине физической расправой, постоянно давили на психику, а затем требовали, чтобы «должник» продал свой дом и уплатил им часть «задолженности».

8 октября воров задержали, когда мужчина отдал им деньги. Злоумышленниками оказались 23-летний и 39-летний мужчины из Луганщины.

При процессуальном руководстве Новомосковской окружной прокуратуры мужчинам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 Вымогание Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Следствие продолжается. Фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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