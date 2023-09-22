В Днепропетровской области юноша пытался продать противотанковый гранатомет: его задержали

Как сообщили в полиции, юноша пытался продать ручной противотанковый гранатомет. Его поймали с поличным.
18 сентября правоохранители провели санкционированный обыск по месту жительства молодого человека. Они обнаружили и изъяли более 300 патронов.
Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины
Изъятое было направлено на экспертное исследование. По данному факту внесении сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается следствие.
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