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  • В Днепропетровской области юноша пытался продать противотанковый гранатомет: его задержали

В Днепропетровской области юноша пытался продать противотанковый гранатомет: его задержали

Сегодня 09:34
просмотров

На днях криворожские полицейские задержали 19-летнего парня за сбыт оружия.

Новости Днепра про В Днепропетровской области юноша пытался продать противотанковый гранатомет: его задержали

Как сообщили в полиции, юноша пытался продать ручной противотанковый гранатомет. Его поймали с поличным.

18 сентября правоохранители провели санкционированный обыск по месту жительства молодого человека. Они обнаружили и изъяли более 300 патронов.

Новости Днепра про В Днепропетровской области юноша пытался продать противотанковый гранатомет: его задержали

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины

Изъятое было направлено на экспертное исследование. По данному факту внесении сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие.

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