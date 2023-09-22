В Днепропетровской области юноша пытался продать противотанковый гранатомет: его задержали

Изъятое было направлено на экспертное исследование. По данному факту внесении сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

18 сентября правоохранители провели санкционированный обыск по месту жительства молодого человека. Они обнаружили и изъяли более 300 патронов.

Как сообщили в полиции, юноша пытался продать ручной противотанковый гранатомет. Его поймали с поличным.

На днях криворожские полицейские задержали 19-летнего парня за сбыт оружия.

Произошло это в Терновском районе города.

Все под контролем!

К сожалению, от полученных травм мужчина умер на месте.

В центре Днепра стоит здание, которое никогда не меняло свой внешний вид (ФОТО) В Днепре не так много старинных зданий, которым удалось сохранить свой облик с момента возведения в начале ХХ века. Главной причиной, по которой многие здания не дошли до нас такими, каким задумывал их архитектор – Вторая мировая война и реконструкции… 4 просмотров