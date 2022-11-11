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В Днепропетровской области ищут псевдоминеров: что им грозит

Сегодня 08:30
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В последнее время в Днепропетровской области значительно возросло количество случаев фейковых сообщений о минировании.

Новости Днепра про В Днепропетровской области ищут псевдоминеров: что им грозит

В последние дни сообщалось о минировании Павлоградского суда, но информация не подтвердилась. Также были «заминированы» магазины, суды в Синельниково, Першотравенске и торговый центр в Днепре.

Правоохранители предупреждают, что заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих смертью или иными тяжкими последствиями, наказывается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.

Если речь идет о критической инфраструктуре, органы государственной власти, учреждения здравоохранения, учреждения образования – срок от 4 до 8 лет.

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