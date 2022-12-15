В Днепропетровской области ищут 31-летнего мужчину

Если вы видели Дмитрия или знаете, где он может находиться, пожалуйста, сообщите в Днепровский отдел полиции по номеру (096) 285-80-00 .

Особые приметы: в районе левого глаза шрам, на ногах варикоз, нет передних зубов.

Полиции необходима помощь свидетелей. Об этом сообщает Информатор.

Сейчас на телефон не отвечает.

В Новомосковском районе разыскивают 31-летнего Дмитрия Журавлева. Брат видел его в последнее лето, после ссоры.

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