В Днепропетровской области ищут 31-летнего мужчину

Сейчас на телефон не отвечает.
Полиции необходима помощь свидетелей. Об этом сообщает Информатор.
Приметы: рост 190 сантиметров, худощавый, волосы русые, вьются, борода рыжеватая.
Особые приметы: в районе левого глаза шрам, на ногах варикоз, нет передних зубов.
Если вы видели Дмитрия или знаете, где он может находиться, пожалуйста, сообщите в Днепровский отдел полиции по номеру (096) 285-80-00.
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