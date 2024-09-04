В Днепропетровской области исчезла 17-летняя девушка

В Новомосковском районе разыскивают 17-летнюю Светлану Кролевец.

Правоохранители Новомосковска разыскивают 17-летнюю Светлану Кролевец, сообщили в ГУНП в Днепропетровской области.

Приметы: рост 165-168 см, худощавого телосложения, глаза светло-карие, волосы русые средней длины.

Как именно и когда исчезла девушка — не сообщается. По состоянию на 09:50 4 сентября место ее пребывания неизвестно, розыски продолжаются.

Если вы владеете любой информацией, которая может помочь в розысках несовершеннолетней Светланы Кролевец, сообщайте в Новомосковский районный отдел полиции по телефонам: (098)633-06-69, 38-02-20 или 102.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине запустили фейк о розыске двух вооруженных контрактников-дезертиров из Днепра. Кроме того, недавно в Днепре на Сичеславской Набережной нашли труп — полиции нужна помощь в установлении личности умершего.

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