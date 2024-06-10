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В Днепропетровской области исчезла 16-летняя девушка

Сегодня 10:00
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В Днепропетровской области ищут пропавшую девушку.

Новости Днепра про В Днепропетровской области исчезла 16-летняя девушка

В Новомосковском районе полицейские ищут 16-летнюю Сабрину Гурьянову. Последний раз девушку видели 9 июня, когда она ушла из дома в городе Перещепино. По состоянию на сегодняшний день ее местонахождение неизвестно.

Правоохранители просят о помощи свидетелей.

Приметы: с виду 19-20 лет, рост около 150-158 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, ниже плеч.

Была одета в коричневую юбку до колен и черную футболку с тигровым принтом, на ногах – резиновые малиновые тапочки.

Любую информацию, которая поможет найти девушку, можно сообщать по номерам: (098) 864-52-40, (067) 919-93-79 или на линию «102»

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