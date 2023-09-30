В Днепропетровской области врач продал 10 тыс рецептов на метадон

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Правоохранители подозревают в совершении преступления 45-летнего врача-нарколога.
На территории Металлургического района города, за денежное вознаграждение, мужчина незаконно выдавал другим лицам специальные рецептурные бланки на право приобретения наркотического средства – метадона, – говорится в сообщении полиции.
Мужчине вручили подозрение по ч.2 ст.319 (незаконная выдача рецепта на право приобретения наркотических средств или психотропных веществ) УКУ.
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Козенко Антон
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