В Днепропетровской области врач продал 10 тыс рецептов на метадон

Мужчине вручили подозрение по ч.2 ст.319 (незаконная выдача рецепта на право приобретения наркотических средств или психотропных веществ) УКУ.

На территории Металлургического района города, за денежное вознаграждение, мужчина незаконно выдавал другим лицам специальные рецептурные бланки на право приобретения наркотического средства – метадона, – говорится в сообщении полиции.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Врач из Кривого Рога продавал рецепты на метадон круглый год.

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