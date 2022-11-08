В Днепропетровской области возобновил работу промышленный гигант: не работал 4 месяца

В Кривом Роге после 4 месяцев простоя заработал один из промышленных гигантов.

7 ноября снова начал производство Южный горно-обогатительный комбинат, который находится в Кривом Роге. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Предприятие почти полностью остановилось 4 месяца назад и до 7 ноября находились в простое. Но есть и плохие новости. По словам представителей ЮГОКа, план ноября 2022 года составляет лишь 13,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За месяц ЮГОК должен произвести 173 тысячи тонн железнорудного концентрата, который затем пойдет к металлургическим предприятиям «Каметсталь» и «Запорожсталь».

Напомним, что предприятие остановило свою работу в начале июля. Произошло это из-за войны и неработающих портов Одессы, из которых продукцию отправляли потребителям в Азии и Северной Африке.

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