В Днепропетровской области возле железнодорожного вокзала напали на мужчину

Пострадавший уходил с работы возле железнодорожного вокзала в Каменском, когда на него напал неизвестный мужчина. Все произошло вечером, 1 октября, сообщили в областной полиции.
Нападающий вместе с подругой стояли возле одного из магазинов, когда мимо проходил пострадавший мужчина. Когда потерпевший направился в сторону лесополосы, подозреваемый догнал его, избил палкой и забрал сумку.
Впоследствии оперативники поймали вора. Им оказался 34-летний ранее судимый за кражи и ограбление мужчина.
4 октября по согласованию с Каменской окружной прокуратурой фигуранту сообщили о подозрении в совершении грабежа и избрали меру пресечения — содержание под стражей.
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