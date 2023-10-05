В Днепропетровской области возле железнодорожного вокзала напали на мужчину

В Каменском на Днепропетровщине рецидивист напал на прохожего.

Пострадавший уходил с работы возле железнодорожного вокзала в Каменском, когда на него напал неизвестный мужчина. Все произошло вечером, 1 октября, сообщили в областной полиции.

Нападающий вместе с подругой стояли возле одного из магазинов, когда мимо проходил пострадавший мужчина. Когда потерпевший направился в сторону лесополосы, подозреваемый догнал его, избил палкой и забрал сумку.

Впоследствии оперативники поймали вора. Им оказался 34-летний ранее судимый за кражи и ограбление мужчина.

4 октября по согласованию с Каменской окружной прокуратурой фигуранту сообщили о подозрении в совершении грабежа и избрали меру пресечения — содержание под стражей.

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