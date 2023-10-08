В Днепропетровской области водитель «Жигулей» въехал в дерево и не смог выбраться самостоятельно

Сегодня в Новомосковском районе водитель "Жигулей" не справился с управлением и врезался в дерево.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

От удара мужчину зажало внутри машины.

Травмированного водителя 1976 года рождения 2 спасательные бригады доставали с помощью гидравлического пресса.

Мужчина получил травмы и был госпитализирован в больницу.

Подробности ДТП будут выяснять правоохранители.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: