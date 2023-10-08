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  • В Днепропетровской области водитель «Жигулей» въехал в дерево и не смог выбраться самостоятельно

В Днепропетровской области водитель «Жигулей» въехал в дерево и не смог выбраться самостоятельно

Сегодня 16:16
просмотров

Сегодня в Новомосковском районе водитель "Жигулей" не справился с управлением и врезался в дерево.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

От удара мужчину зажало внутри машины.

Травмированного водителя 1976 года рождения 2 спасательные бригады доставали с помощью гидравлического пресса.

Мужчина получил травмы и был госпитализирован в больницу.

Подробности ДТП будут выяснять правоохранители.

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