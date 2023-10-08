В Днепропетровской области водитель «Жигулей» въехал в дерево и не смог выбраться самостоятельно

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
От удара мужчину зажало внутри машины.
Травмированного водителя 1976 года рождения 2 спасательные бригады доставали с помощью гидравлического пресса.
Мужчина получил травмы и был госпитализирован в больницу.
Подробности ДТП будут выяснять правоохранители.
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