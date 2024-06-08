В Днепропетровской области водитель Skoda вылетел на обочину и врезался в электроопору

Серьезное ДТП произошло в городе Кривой Рог.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».

Водитель Skoda заявил, что считает виновником ДТП водителя маршрутки. По словам водителя легковушки, маршрутка на дороге подрезала его.

Поэтому он был вынужден дернуть руль, после чего столкнулся с электроопорой.

По предварительной информации, водитель мог быть в нетрезвом состоянии.

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