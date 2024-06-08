В Днепропетровской области водитель Skoda вылетел на обочину и врезался в электроопору

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».
Водитель Skoda заявил, что считает виновником ДТП водителя маршрутки. По словам водителя легковушки, маршрутка на дороге подрезала его.
Поэтому он был вынужден дернуть руль, после чего столкнулся с электроопорой.
По предварительной информации, водитель мог быть в нетрезвом состоянии.
Сегодня мы писали о пожаре в Павлоградском районе, во время которого отравился мужчина.
Читайте также:
Автор:
В Павлоградском районе вчера произошел пожар.
Ночью защитники неба сбили над областью два шахеда.
В Днепровском районе муж отомстил обидчику своей жены.
В Днепре потерялся козел.
В Павлоградском районе вчера произошел пожар.
Ночью защитники неба сбили над областью два шахеда.
Хорошего летнего дня, друзья!
Днепроводоканал предупредил об отключении должников.
В Днепровском районе муж отомстил обидчику своей жены.
В Днепре потерялся козел.
Реконструируют Днепровский национальный театр им. Шевченко.
В Днепропетровской области неизвестные самовольно перекрыли газ 100 потребителям
В Днепре в эту субботу снова могут выключать свет.
Улицы, отходящие от центрального проспекта Днепра являются одними из самых старых в городе. В частности, такой считается и улица Княгини Ольги. Она существует более 200 лет, но только чуть более 100 – на этой улице живут люди.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!