В Днепропетровской области водитель Geely не справился с управлением и врезался в дерево: его заблокировало в авто

Сегодня утром на улице Октябрьской поселка Вольное Новомосковского района произошла авария.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 05:31.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что водитель автомобиля Geely не справился с управлением и врезался в дерево. В результате мужчина оказался зажат внутри авто.

Спасатели с помощью специального аварийно-спасательного инструмента деблокировали травмированного водителя из легкового автомобиля. 27-летнего мужчину госпитализировали в больницу.

В каком он состоянии – неизвестно.

Все обстоятельства аварии будут устанавливать правоохранители.

Пожалуйста, будьте осторожны и внимательны за рулем!

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