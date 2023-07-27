В Днепропетровской области водитель Geely не справился с управлением и врезался в дерево: его заблокировало в авто

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 05:31.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что водитель автомобиля Geely не справился с управлением и врезался в дерево. В результате мужчина оказался зажат внутри авто.
Спасатели с помощью специального аварийно-спасательного инструмента деблокировали травмированного водителя из легкового автомобиля. 27-летнего мужчину госпитализировали в больницу.
В каком он состоянии – неизвестно.
Все обстоятельства аварии будут устанавливать правоохранители.
Пожалуйста, будьте осторожны и внимательны за рулем!
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