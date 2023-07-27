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  • В Днепропетровской области водитель Geely не справился с управлением и врезался в дерево: его заблокировало в авто

В Днепропетровской области водитель Geely не справился с управлением и врезался в дерево: его заблокировало в авто

Сегодня 09:30
просмотров

Сегодня утром на улице Октябрьской поселка Вольное Новомосковского района произошла авария.

Новости Днепра про В Днепропетровской области водитель Geely не справился с управлением и врезался в дерево: его заблокировало в авто

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 05:31.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что водитель автомобиля Geely не справился с управлением и врезался в дерево. В результате мужчина оказался зажат внутри авто.

Новости Днепра про В Днепропетровской области водитель Geely не справился с управлением и врезался в дерево: его заблокировало в авто

Новости Днепра про В Днепропетровской области водитель Geely не справился с управлением и врезался в дерево: его заблокировало в авто

Спасатели с помощью специального аварийно-спасательного инструмента деблокировали травмированного водителя из легкового автомобиля. 27-летнего мужчину госпитализировали в больницу.

В каком он состоянии – неизвестно.

Новости Днепра про В Днепропетровской области водитель Geely не справился с управлением и врезался в дерево: его заблокировало в авто

Все обстоятельства аварии будут устанавливать правоохранители.

Пожалуйста, будьте осторожны и внимательны за рулем!

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Новости Днепра про В Днепропетровской области водитель Geely не справился с управлением и врезался в дерево: его заблокировало в автоУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области водитель Geely не справился с управлением и врезался в дерево: его заблокировало в автоРусский

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