В Днепропетровской области водохранилище стоимостью 1,7 млрд и площадью 118 га попало в чужие руки

В Днепропетровской области государству вернули водохранилище.

Прокуратура Днепропетровщины разоблачила недобросовестного арендатора, передавшего в чужие руки водохранилище в Синельниковском районе. Как установило следствие, земли водного фонда площадью 118 гектаров отдали в платное пользование. Речь идет о Краснодолинском водохранилище.

Новый временный собственник должен был платить аренду в бюджет территориального общества. Впрочем, впоследствии он передал водохранилище в субаренду, но не покрывал необходимые платежи. Также не выполнил условия договора о проведении нормативно-денежной оценки участка.

Недавно прокуратура обратилась в суд с иском против арендатора и потребовала вернуть земли законному владельцу — территориальной общине.

Суд полностью удовлетворил иск и вернул земли стоимостью 1,7 млрд. грн.

Напомним, ранее прокуратура судилась за земли вблизи Днепра, переданные в частные руки. Земли Самарского залива, имеющие особый статус, отдали в пользование. На этих участках запрещено вести сельскохозяйственные работы, так как это может нанести ущерб экосистеме, но их отдали для ведения личного крестьянского хозяйства. Впрочем, стражам порядка удалось восстановить справедливость и вернуть земли водного фонда Песчанской тергромаде.

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