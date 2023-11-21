В Днепропетровской области водохранилище стоимостью 1,7 млрд и площадью 118 га попало в чужие руки

Прокуратура Днепропетровщины разоблачила недобросовестного арендатора, передавшего в чужие руки водохранилище в Синельниковском районе. Как установило следствие, земли водного фонда площадью 118 гектаров отдали в платное пользование. Речь идет о Краснодолинском водохранилище.
Новый временный собственник должен был платить аренду в бюджет территориального общества. Впрочем, впоследствии он передал водохранилище в субаренду, но не покрывал необходимые платежи. Также не выполнил условия договора о проведении нормативно-денежной оценки участка.
Недавно прокуратура обратилась в суд с иском против арендатора и потребовала вернуть земли законному владельцу — территориальной общине.
Суд полностью удовлетворил иск и вернул земли стоимостью 1,7 млрд. грн.
Напомним, ранее прокуратура судилась за земли вблизи Днепра, переданные в частные руки. Земли Самарского залива, имеющие особый статус, отдали в пользование. На этих участках запрещено вести сельскохозяйственные работы, так как это может нанести ущерб экосистеме, но их отдали для ведения личного крестьянского хозяйства. Впрочем, стражам порядка удалось восстановить справедливость и вернуть земли водного фонда Песчанской тергромаде.
Читайте также:
Автор:
Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!
Мужчине сообщили о подозрении.
Мужчину госпитализировали в кардиологический центр в Днепре.
Оккупанты снова терроризировали Днепропетровщину.
Мужчина ехал в Кривой Рог, чтобы сдать металлолом, среди которого были обломки ракеты.
В Никополе продали завод-потомок предприятия со столетней историей.
Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!
Мужчине сообщили о подозрении.
Мужчину госпитализировали в кардиологический центр в Днепре.
Вечная слава!
"Минеры" снова активизировались.
Оккупанты снова терроризировали Днепропетровщину.
Еще есть время зарядить телефон!
Одевайтесь теплее, друзья!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!