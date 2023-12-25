В Днепропетровской области во время тревоги силы ПВО сбили вражескую ракету

Минус ракета в Криворожском районе. Небо над областью чистое. Спасибо ПвК «Схід», – написал он.

В Днепропетровской области во время тревоги, которая длилась с 15:28 до 15:46, слышали взрыв.

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