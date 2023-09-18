В Днепропетровской области во время тревоги сбили вражеский БПЛА

Сегодня во время тревоги, которая продолжалась с 16:29 до 16:34, в Днепровском районе слышали взрыв.
Мониторинговые Telegram-каналы тогда сообщали, что в области отработала ПВО – наши защитники сбили вражеский БПЛА.
Теперь эту информацию подтвердили в воздушном командовании «Схід». Тип беспилотника устанавливается.
В Днепровском районе Днепропетровской области уничтожен БПЛА противника. Тип устанавливается, – говорится в сообщении.
Спасибо нашим защитникам!
Напомним, ранее мы писали, что над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили 2 крылатые ракеты.
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