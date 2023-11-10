В Днепропетровской области во время тревоги прогремел взрыв: что произошло

Тревога началась в 10:29 и до сих пор продолжается.

Сегодня во время тревоги в Днепропетровской области прогремел взрыв – над Криворожским районом наши защитники сбили вражеский беспилотник.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Над Криворожским районом уничтожили вражеский БпЛА, – написал он.

Но тревога все еще продолжается. Как сообщили в Воздушных силах, это, в частности, связано со взлетом носителя «Кинжалов» МиГ-31К. Поэтому будьте осторожны!

Обновлено: МиГ-31К приземлился, но в Днепропетровской области тревога продолжается из-за угрозы применения баллистического вооружения, сообщили в Воздушных силах!

Обновлено2: в 15:03 дали отбой! Кроме того, в Воздушном командовании «Схід» сообщили, что над Криворожским районом был сбит БпЛА «Мерлин».

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