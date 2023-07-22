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В Днепропетровской области во время пожара погибла женщина

Сегодня 09:11
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В Каменском, что на Днепропетровщине, во время пожара в своей квартире погибла женщина.

Новости Днепра про В Днепропетровской области во время пожара погибла женщина

Об этом сообщили в ГСЧС.

Около 1 ночи 22 июля к чрезвычайным работникам обратились жители Каменского, которые сообщили о пожаре в одной из квартир на улице Сирка.

Приехав по вызову, спасатели выяснили, что горит однокомнатная квартира на первом этаже пятиэтажки.

На момент пожара в квартире находились два человека. Обоих вытащили из горящего дома. Женщину пытались спасти медики скорой, но это не удалось сделать, поэтому они смогли только констатировать смерть.

Второй пострадавший – 36-летний мужчина. С ожогами тела его забрали в больницу.

Огонь повредил 13 квадратных метров домашнего имущества. Через час пожар удалось потушить.

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