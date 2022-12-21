В Днепропетровской области во время пожара погиб мужчина

К сожалению, в этот раз не обошлось без человеческих жертв. Во время тушения пожара чрезвычайники обнаружили тело хозяина дома — мужчины, 1979 года рождения. Почти 3 часа понадобилось пожарным, чтобы полностью ликвидировать пожар. Огнем повреждено домашнее имущество, а также конструкции дома на площади 40 кв.

Оказалось, что на улице Центральной горит одноэтажный жилой дом.

Поздним вечером 20 декабря в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в городе Верховцево. На место происшествия выехали пожарные местной пожарной команды и пожарные из Верхнеднепровска.

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