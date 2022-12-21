В Днепропетровской области во время пожара погиб мужчина

Оказалось, что на улице Центральной горит одноэтажный жилой дом.
К сожалению, в этот раз не обошлось без человеческих жертв. Во время тушения пожара чрезвычайники обнаружили тело хозяина дома — мужчины, 1979 года рождения.
Почти 3 часа понадобилось пожарным, чтобы полностью ликвидировать пожар. Огнем повреждено домашнее имущество, а также конструкции дома на площади 40 кв.
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