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В Днепропетровской области во время обстрела погиб 33-летний спасатель

Сегодня 12:57
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В семье спасателей Днепропетровщины очередная трагическая потеря.

Новости Днепра про В Днепропетровской области во время обстрела погиб 33-летний спасатель

О печальном известии сообщили в пресс-службе ГСЧС Днепропетровщины.

Максим Крутинь погиб 8 марта в селе Приднепровское Никопольского района. Спасатель попал во вражеский обстрел в свой выходной. Он получил тяжелые травмы. Ему было 33 года.

Максим Крутинь – младший сержант службы гражданской защиты, пожарный-спасатель 28-й государственной пожарно-спасательной части 7-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области

Спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области выражают искренние соболезнования всем родным Максима по поводу тяжелой потери. Царство Небесное и светлая память, — написали коллеги Максима.

Напомним, завтра в Днепре попрощаются с пресс-секретарем ГСЧС Евгенией Дудкой. Евгения получила ранения во время ракетного удара по аэропорту в Днепре 10 апреля 2022 года. 11 месяцев она боролась за жизнь сначала в Днепре, а затем в больнице в Германии. Женщина перенесла более десятка операций. 7 марта муж Евгении сообщил, что она скончалась.

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