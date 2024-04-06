В Днепропетровской области во время ликвидации пожара обнаружили тело женщины

Сегодня на улице Техникумовского города Новомосковск произошел пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На месте пожарные установили, что горит одноэтажный жилой дом.

На площади более 25 кв.м горели вещи домашнего обихода внутри дома.

Спасатели тушили пожар около двух часов. Во время ликвидации возгорания чрезвычайники обнаружили тело женщины без признаков жизни.

Сегодня мы сообщали о том, что в Днепре во время ликвидации пожара в квартире спасли 7 человек, из них 3 детей.

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