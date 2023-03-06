В Днепропетровской области внедрят трудовую повинность для безработных

В одном из районов Днепропетровщины хотят внедрить трудовую повинность для безработных.

Так, в Криворожском районе начали внедрять трудовую повинность для людей, которые нигде не работают. Все это должно быть добровольно, а за проделанную работу жители области будут получать минимальную зарплату.

Касается это прежде всего людей, которые сейчас состоят на учете в центре занятости. Их будут привлекать к общественно полезным работам, пише Суспільне.

Трудовую повинность введут, как только районная администрация выдаст соответствующее распоряжение, а главы общин подадут заявки с предложениями общественно полезных работ на их территориях. Криворожский район сильно пострадал от обстрелов, поэтому, скорее всего, людей будут привлекать к ликвидации последствий военных действий.

Известно, что заявки уже подали Зеленодольская и Глеюватская общины.

Это разрушенные дома, частично поврежденные, и коммунальные предприятия, и у нас есть разрушенные школы, люди будут привлекаться к этим работам. На сегодняшний день уже подали заявки Зеленодольская община и Глееватская с перечнем вопросов, которые они видят. Зеленодольская больше по ликвидации обстрелов, там завалы и ремонтные работы. Глеюватская, по благоустройству», – рассказал начальник районной военной администрации Евгений Ситниченко.

Таким образом, общины получат помощь, а люди, которые не могут найти работу – зарплату.

За выполнение общественно полезных работ будут платить гарантированную минимальную заработную плату – 6700 гривен. Чтобы присоединиться к таким работам, следует обратиться в центр занятости.

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