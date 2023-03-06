Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепропетровской области внедрят трудовую повинность для безработных

Сегодня 11:52
просмотров

В одном из районов Днепропетровщины хотят внедрить трудовую повинность для безработных.

Новости Днепра про В Днепропетровской области внедрят трудовую повинность для безработных

Так, в Криворожском районе начали внедрять трудовую повинность для людей, которые нигде не работают. Все это должно быть добровольно, а за проделанную работу жители области будут получать минимальную зарплату.

Касается это прежде всего людей, которые сейчас состоят на учете в центре занятости. Их будут привлекать к общественно полезным работам, пише Суспільне.

Трудовую повинность введут, как только районная администрация выдаст соответствующее распоряжение, а главы общин подадут заявки с предложениями общественно полезных работ на их территориях. Криворожский район сильно пострадал от обстрелов, поэтому, скорее всего, людей будут привлекать к ликвидации последствий военных действий.

Известно, что заявки уже подали Зеленодольская и Глеюватская общины.

Это разрушенные дома, частично поврежденные, и коммунальные предприятия, и у нас есть разрушенные школы, люди будут привлекаться к этим работам. На сегодняшний день уже подали заявки Зеленодольская община и Глееватская с перечнем вопросов, которые они видят. Зеленодольская больше по ликвидации обстрелов, там завалы и ремонтные работы. Глеюватская, по благоустройству», – рассказал начальник районной военной администрации Евгений Ситниченко.

Таким образом, общины получат помощь, а люди, которые не могут найти работу – зарплату.

За выполнение общественно полезных работ будут платить гарантированную минимальную заработную плату – 6700 гривен. Чтобы присоединиться к таким работам, следует обратиться в центр занятости.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепропетровской области внедрят трудовую повинность для безработныхУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области внедрят трудовую повинность для безработныхРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Нужна помощь: в Днепре до сих пор разыскивают 16-летнего парня, который пропал 3 марта
    Новости Днепра
    Сегодня 10:26
    Нужна помощь: в Днепре до сих пор разыскивают 16-летнего парня, который пропал 3 марта

    Нужна ваша помощь!

    В Кривом Роге ГСЧС-ники спасли мужчину и женщину из огня
    Новости Днепра
    Сегодня 10:10
    В Кривом Роге ГСЧС-ники спасли мужчину и женщину из огня

    В понедельник, 6 марта, в 04:58 на линию «101» сообщили…

    Жители Днепропетровщины днем ​​слышали громкие взрывы: в ДнепрОВА рассказали, что это было
    Новости Днепра
    Вчера 20:29
    Жители Днепропетровщины днем ​​слышали громкие взрывы: в ДнепрОВА рассказали, что это было

    Сегодня во время воздушной тревоги, которая продолжалась с 11:18 до…

    Россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь: есть разрушения
    Новости Днепра
    Вчера 19:52
    Россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь: есть разрушения

    О том, как прошел день в Днепропетровской области, рассказал Николай…

    Последние новости

    Не Озерка: где в Днепре проходили первые ярмарки и торговали апельсинами и алмазами
    Не Озерка: где в Днепре проходили первые ярмарки и торговали апельсинами и алмазами

    Раньше на месте общежитий и вузов города была ярмарочная площадь. В торговые дни купить на ярмарке можно было что угодно – от украшений до меха и апельсинов.

    Сегодня 12:47
    просмотров
    В Днепре откроют юрту-незламности (ФОТО)
    В Днепре откроют юрту-незламности (ФОТО)

    В Днепре появилась юрта незламности.

    Сегодня 11:06
    0
    просмотров
    Нужна помощь: в Днепре до сих пор разыскивают 16-летнего парня, который пропал 3 марта
    Нужна помощь: в Днепре до сих пор разыскивают 16-летнего парня, который пропал 3 марта

    Нужна ваша помощь!

    Сегодня 10:26
    0
    просмотров
    В Днепре заметили человека-клумбу (ФОТО)
    В Днепре заметили человека-клумбу (ФОТО)

    По улицам Днепра бродил человек-клумба.

    Сегодня 10:24
    0
    просмотров
    В Кривом Роге ГСЧС-ники спасли мужчину и женщину из огня
    В Кривом Роге ГСЧС-ники спасли мужчину и женщину из огня

    В понедельник, 6 марта, в 04:58 на линию «101» сообщили о пожаре в двухэтажном жилом доме на улице 60-й Пехотной Бригады в Кривом Роге.

    Сегодня 10:10
    1
    просмотров
    Остались маленькие дети: сегодня похоронят ветерана АТО из Кривого Рога
    Остались маленькие дети: сегодня похоронят ветерана АТО из Кривого Рога

    На Донецком направлении в тяжелом бою погиб ветеран АТО из Кривого Рога Руслан Бетенин.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    ПВО ночью в небе Днепропетровской области сбили четыре беспилотника
    ПВО ночью в небе Днепропетровской области сбили четыре беспилотника

    Ночью 6 марта в Днепре и области по вражеским беспилотникам работали силы ПВО.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Аварийные работы: на каких улицах Днепра сегодня будут проблемы с водой
    Аварийные работы: на каких улицах Днепра сегодня будут проблемы с водой

    В Днепре из-за проведения аварийных работ на повышающей насосной станции по просп. Филиппа Орлика снижено давление на верхних этажах по пр. Богдана Хмельницкого 2, 2а, 4 и просп. Филиппа Орлика 15, 15а, 17, 17а.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Планируйте маршрут: как в Днепре 6 марта работает общественный транспорт
    Планируйте маршрут: как в Днепре 6 марта работает общественный транспорт

    Сегодня, 6 марта, в Днепре электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Могла поехать к бабушке: на Днепропетровщине разыскивают пропавшую 12-летнюю Владиславу Думанскую
    Могла поехать к бабушке: на Днепропетровщине разыскивают пропавшую 12-летнюю Владиславу Думанскую

    В Мировской общине полицейские устанавливают местонахождение 12-летней Владиславы Думанской.

    Сегодня 08:00
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх