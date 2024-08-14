В Днепропетровской области владельцам элеватора грозит крупный штраф за загрязнение воздуха

Руководство одного из элеваторов в Павлоградском районе, который несколько месяцев загрязнял атмосферный воздух, могут привлечь к уголовной ответственности. Об этом сообщается в определении Павлоградского горрайонного суда.
В материалах дела отмечается, что в период с сентября 2019 по февраль 2020 руководство элеватора могло допустить нарушения законодательства об охране окружающей природной среды, а именно относительно выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Известно, что между двумя предприятиями заключен договор купли-продажи недвижимого имущества, а именно комплекса зданий и сооружений элеватора, в которых установлены стационарные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Позже, во время плановой проверки, оказалось, что ООО производит выбросы сверх установленных норм или без соответствующего разрешения, чем нарушены требования ст. 10,11 Закона «Об охране атмосферного воздуха».
Размер возмещения ущерба за сверхнормативный выброс составляет 466 358 07 грн.
В настоящее время продолжается суд.
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